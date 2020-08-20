НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,55 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 серпня встановлено на такому рівні: 32,5529 гривень за євро (-0,0515 грн). При цьому курс євро на 20 серпня становить 32,6044 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 20 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро виріс на 2 копійки до 32,71 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,22 (32,17 - 19 серпня), продажу - 32,71 (32,69 - 19 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 39 копійок до 32,39 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,36 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,48 гривень за долар, що на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.