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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Економіка     01.06.2020 - 17:43
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (прес-служба НБУ)

Єдина європейська валюта почала дешевшати після тривалого зростання

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,80 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 червня встановлено на такому рівні: 29,8043 гривень за євро (-0,1232 грн). При цьому курс євро на 1 червня становить 29,9275 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 1 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 7 копійок до 29,93 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,40 - 29 травня), продажу - 29,93 (29,86 - 29 травня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,81 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,79 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 26,8181 гривень за 1 долар (-0,0504 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 26,8685 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
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