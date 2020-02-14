НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 26,49 гривень за євро, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 лютого встановлено на такому рівні: 26,4944 гривень за євро (-0,0928 грн). При цьому курс євро на 14 лютого становить 26,5872 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого 2020 року, на готівковому ринку знизився на 9 копійок до 26,71 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,45 - 13 лютого), продажу - 26,71 (26,80 - 13 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 2 копійки до 26,57 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,55 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого встановлено на такому рівні: 24,447 гривень за 1 долар (-0,0325 грн). При цьому курс долара на 14 лютого становить 24,4795 гривень за 1 долар.