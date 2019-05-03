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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    03.05.2019 - 18:00
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 24 копійки до 29,53 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 травня встановлено на такому рівні: 2953,8954 гривні за 100 євро (-23,7026 грн).

При цьому курс євро на 3 травня становить 2977,598 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 2 копійки до 29,97 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,10 - 29,75 (29,00 - 29,80 - 2 травня), продажу 29,75 - 30,30 (29,80 - 30,40 - 2 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,43 - 2 травня), продажу - 29,97 (29,99 - 2 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 29,59 гривень за євро. Курс покупки становить 29,56 грн/євро.

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