НБУ знизив офіційний курс євро на 13 копійок
Фото: курс євро знизився на 13 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,24 гривень за євро. Це на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 15 липня встановлено на такому рівні: 32,2482 гривень за євро (-0,1238 грн). При цьому курс євро на 14 липня становить 32,372 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс знизився після зростання напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу не змінився - 32,29 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,26 гривень за євро.