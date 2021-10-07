НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму з березня минулого року

Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на рівні 26,35 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,08 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,3503 гривень за 1 долар (-0,0741 грн). При цьому курс долара на 6 жовтня становить 26,4244 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 6 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,39 гривень за долар, курс в покупці до 26,37 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,53 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.