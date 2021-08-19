НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік

Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на рівні 26,64 гривень за долар. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,60 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6455 гривень за 1 долар (-0,0297 грн). При цьому курс долара на 18 серпня становить 26,6752 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 18 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,65 гривень за долар, курс в покупці до 26,63 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,23 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.