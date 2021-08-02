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НБУ знизив офіційний курс долара до річного мінімуму

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара до річного мінімуму Фото: курс долара впав на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 2 серпня встановлено на рівні 26,81 гривень за долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8168 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 30 липня становить 26,8867 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 Липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,84 гривень за долар, курс в покупці до 26,82 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 31,90 гривень за євро.

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