НБУ знизив офіційний курс долара на 31 березня

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня, встановлений на рівні 27,88 гривень за долар. Курс долара знижується після зростання напередодні.
Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс менш ніж на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 30 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,83 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.