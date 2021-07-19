НБУ знизив офіційний курс долара на 19 липня
Офіційний курс гривні до долара на 19 липня встановлений на рівні 27,23 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2301 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,2905 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,17 гривень за євро.