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НБУ знизив офіційний курс долара на 19 липня

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 19 липня Фото: курс долара впав на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 19 липня встановлений на рівні 27,23 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2301 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,2905 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 19 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 19 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,17 гривень за євро.

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