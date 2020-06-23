НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,60 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлено на такому рівні: 26,6078 гривень за 1 долар (-0,0617 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 26,6695 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,64 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 30,07 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 червня довідковий курс на рівні 26,61 грн/долар, знизивши його порівняно з 22 червня (26,67 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 23 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,76 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 30,07 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,56 (26,61 - 22 червня), продажу - 26,76 (26,82 - 22 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,66 (29,59 - 22 червня), продажу - 30,07 (30,03 - 22 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,42 - 22 червня), продажу 3,87 (3,87 - 22 червня) грн за 10 рублів.