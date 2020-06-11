НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 червня, встановлений на такому рівні: 26,5999 гривень за 1 долар (-0,0368 грн). При цьому курс долара на 11 червня становить 26,6367 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,61 гривень за долар, курс купівлі до 26,59 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 30,24 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 червня довідковий курс на рівні 26,59 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 червня (26,64 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 11 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 30,22 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,48 (26,53 - 10 червня), продажу - 26,70 (26,75 - 10 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,71 (29,73 - 10 червня), продажу - 30,22 (30,25 - 10 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,41 - 10 червня), продажу 3,89 (3,88 - 10 червня) грн за 10 рублів.