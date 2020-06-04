НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 червня встановлено на такому рівні: 26,6953 гривень за 1 долар (-0,0943 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить 26,7544 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 29,93 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 червня довідковий курс на рівні 26,70 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 червня (26,77 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 4 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,83 гривень за долар. Курс євро знизився на 7 копійок до 29,96 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,61 (26,66 - 3 червня), продажу - 26,83 (26,88 - 3 червня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 29,53 (29,56 - 3 червня), продажу - 29,96 (30,03 - 3 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,40 (3,39 - 3 червня), продажу 3,89 (3,88 - 3 червня) грн за 10 рублів.