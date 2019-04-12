НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,71 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 2683,1419 гривень за 100 доларів (-11,7547 гривень).

При цьому курс долара на 12 квітня становить 2671,3872 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 квітня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,72 грн/долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,14 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,92 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 30,48 гривень за євро.