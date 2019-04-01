НБУ знизив курс золота на 1 квітня

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,00% до 351 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 29 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 351310,33 грн за 10 тройських унцій (-3547,04 грн або на 1,00%);

Срібло - 4134,42 грн за 10 тройських унцій (-54,26 грн);

Платина - 228828,56 грн за 10 тройських унцій (-1042,93 грн);

Паладій - 367867,07 грн за 10 тройських унцій (-54373,40 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.