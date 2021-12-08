НБУ знизив курс долара вперше за три тижні

Офіційний курс гривні до долара на 8 грудня встановлено на рівні 27,33 гривень за долар. Таким чином, курс долара знизився вперше за останні три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,3317 гривень за 1 долар (-0,0474 грн). При цьому курс долара на 7 грудня становить: 27,3791 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за долар, курс в покупці до 27,29 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,82 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.