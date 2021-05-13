НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня минулого року

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня встановлений на рівні 27,63 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців, нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6318 гривень за 1 долар (-0,0426 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 27,6744 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)