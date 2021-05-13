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НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня минулого року

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Україна, Четвер 13 травня 2021 07:45
НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня минулого року Фото: курс долара впав до мінімуму з Вересня 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня встановлений на рівні 27,63 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців, нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6318 гривень за 1 долар (-0,0426 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 27,6744 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара до мінімуму з вересня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 12 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 1 копійку до 27,62 гривень за долар, курс у купівлі до 27,60 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 11 копійок до 32,49 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.

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