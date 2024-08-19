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НБУ сократил продажу валюты из резервов. Курс доллара немного вырос

Фото: Курс доллара вырос на 10 копеек за неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ на прошлой неделе поднял официальный курс доллара на 10 копеек до 41,21 гривен, несмотря на то, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 12-16 августа 2024 года продал на межбанковском  валютном рынке 518,60 млн долларов. Это на 4% меньше, чем неделей ранее (540,95 млн долларов).

Объем продажи находится на уровне ниже среднего за неделю с начала года (570 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 19 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (24,5 млрд долларов).

В августе Украина получила первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов, а  также 4,2 млрд евро от ЕС.

Курс доллара

Курс доллара колеблется в узком диапазоне с конца июля, когда НБУ решил приостановить девальвацию, поскольку она угрожала ценовой стабильности. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, "что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов".

За последнюю неделю курс вырос на 10 копеек до 41,21 грн/доллар. В начале недели НБУ повысил курс до 41,34 грн/доллар, затем снижал два дня подряд, но поднял на 19 августа.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 40,40 грн/доллар.

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