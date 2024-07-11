НБУ отменил некоторые валютные ограничения для волонтеров, населения и бизнеса

Изменения для волонтеров и населения

В частности, НБУ расширил перечень товаров оборонного назначения, которые физические лица-волонтеры могут покупать за границей. В список добавлены комплектующие для БПЛА, а также термоодеяла и термогрелки.

Сейчас этот перечень включает тепловизоры, рации, бронежилеты, каски, шлемы, военную и тактическую форму, военную и тактическую обувь, защитную одежду, оптические приборы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки и средства для оказания медицинской помощи.

Также НБУ конкретизировал норму по лимиту в размере 100 тыс. грн в день для покупки наличной валюты за безналичные средства в гривне, что соответствует действующему лимиту на выдачу наличных. Уточнение касается исключительно безналичных средств, а значит, украинцы и дальше могут обменивать валюту за наличные деньги без ограничений по сумме.

Кроме того, НБУ разрешил физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве. Благодаря этим изменениям украинцы смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных государств, что позволит предотвратить ухудшение условий предоставления помощи вынужденным мигрантам.

Изменения для бизнеса

В частности, НБУ: