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НБУ отменил некоторые валютные ограничения для волонтеров, населения и бизнеса

Фото: НБУ внес изменения в валютные ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины актуализировал ряд валютных ограничений для волонтеров, населения и бизнеса. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Изменения для волонтеров и населения

В частности, НБУ расширил перечень товаров оборонного назначения, которые физические лица-волонтеры могут покупать за границей. В список добавлены комплектующие для БПЛА, а также термоодеяла и термогрелки.

Сейчас этот перечень включает тепловизоры, рации, бронежилеты, каски, шлемы, военную и тактическую форму, военную и тактическую обувь, защитную одежду, оптические приборы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки и средства для оказания медицинской помощи.

Также НБУ конкретизировал норму по лимиту в размере 100 тыс. грн в день для покупки наличной валюты за безналичные средства в гривне, что соответствует действующему лимиту на выдачу наличных. Уточнение касается исключительно безналичных средств, а значит, украинцы и дальше могут обменивать валюту за наличные деньги без ограничений по сумме.

Кроме того, НБУ разрешил физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве. Благодаря этим изменениям украинцы смогут выполнять обязательства перед полномочными органами иностранных государств, что позволит предотвратить ухудшение условий предоставления помощи вынужденным мигрантам.

Изменения для бизнеса

В частности, НБУ:

  • разрешил украинскому бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику. Условием проведения такой операции является то, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство международная финансовая организация (МФО),
  • разрешил переводить средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины,
  • разрешил резидентам переводить средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам, обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам,
  • унормировал возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с МФО, что увеличит поддержку украинского бизнеса со стороны МФО;
  • внес уточняющие изменения в майский пакет либерализации, которым было разрешено осуществлять плановые процентные платежи по внешнему корпоративному долгу.

Напомним, НБУ с 4 мая внедрил крупнейший пакет смягчения валютных ограничений с начала войны, касающийся только бизнеса. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что этот пакет будет стоить 5,5 млрд долларов.

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Национальный банк Украины