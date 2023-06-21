НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ менять доллары

Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. За нарушение предусмотрены большие штрафы и запрещение отдельных видов операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности", - говорится в сообщении.
Максимальный размер штрафа составит:
1. НБУ изменил нормативно праву баз и отменил перечень признаков незначительного износа банкнот.
Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны проводиться валютно-обменные операции.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени износа банкноты.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.
С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны проводиться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Банки и небанковские учреждения, проводящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо, говорится в сообщении.
2. Банкам и небанковским учреждениям при проведении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.
НБУ подчеркнул, что не устанавливал никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Напротив - нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать какие-либо подобные ограничения.
Банки и небанковские финансовые учреждения должны принимать на инкассо исключительно:
1) банкноты иностранной валюты, которые получили при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:
2) банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).
В мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.
В Верховной раде уже зарегистрирован законопроект о штрафах за отказ менять валюту.
Подробнее о проблеме читайте в материале "Валютный беспредел. Обмен "старых" долларов вышел из-под контроля: кто виноват и что делать".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.