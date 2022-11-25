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В НБУ рассказали, как будут работать банки при длительном отсутствии электроснабжения

Фото: Банки будут работать даже в условиях блекаута (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины вместе с системно важными банками внедряют план мер по обеспечению непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения. Кроме финансовых услуг, банки будут предоставлять профессиональную консультацию и поддержку, тепло и связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Дежурные отделения уже снабжаются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, отметили в НБУ.

"Максимальная готовность банковской системы к бесперебойной работе в случае блекаута и четкая коммуникация этой готовности гражданам - необходимая предпосылка сохранения финансовой стабильности. Клиенты должны знать, куда они могут обратиться, чтобы получить собственные средства и необходимые финансовые услуги, профессиональную консультацию и поддержку, тепло и наз. Банки будут формировать графики работы дежурных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем будет нуждаться - Пунктами несокрушимости", - сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

С целью снижения нагрузок на отделение банкам рекомендуется автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

"Банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам", - добавили в НБУ.

О том, как работают банки в условиях отключения света, читайте в материале РБК-Украина.

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