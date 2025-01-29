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В НБУ рассказали о судьбе наличных денег после введения е-гривны

Фото: В НБУ рассказали о судьбе наличных денег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Наличные не исчезнут из обращения в случае введения электронных денег. Национальный банк Украины даже не рассматривает отказ от наличных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы НБУ Алексея Шабана.

"Гривна как денежная единица Украины является законным платежным средством в Украине, принимается всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для проведения платежных операций и расчетов", - сообщил он.

По его словам, ключевым назначением е-гривны будет эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличные средства и средства, хранящиеся на счетах, а не быть их заменителем.

Пользователи смогут без ограничений самостоятельно выбирать, какой формой гривны (наличной или безналичной, в частности е-гривной) проводить свои расчеты, пояснил заместитель главы НБУ.

"Полный отказ от наличных расчетов в Украине даже невозможен, особенно учитывая военное положение. Ведь в современных условиях граждане должны иметь быстрый и удобный доступ к денежным средствам, в частности к наличным, для удовлетворения своих базовых потребностей (особенно, учитывая вероятные блэкауты, обстрелы, другие критические события)", - добавил Шабан.

Конфиденциальность расчетов

Как отметил заместитель главы НБУ, конфиденциальность при использовании е-гривны будет сохранена. Платформа е-гривны (программно-технический комплекс для выпуска е-гривны, выполнения платежных операций и ведения кошельков, за который будет отвечать Национальный банк) не будет обрабатывать и хранить персональные данные о пользователях.

"Национальный банк не будет иметь доступа и не будет владеть любой персональной информацией о пользователях е-гривны. Он будет выступать исключительно в роли оператора платформы е-гривны, обеспечивая ее непрерывное и безопасное функционирование", добавил Шабан.

Напомним, Национальный банк Украины изучает целесообразность внедрения собственной розничной цифровой валюты (CBDC) - е-гривны. Е-гривна должна стать дополнением к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах. Это не будет их заменитель, а лишь дополнительная возможность, которую можно использовать по желанию.

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