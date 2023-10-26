НБУ резко снизил учетную ставку до 16%

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снова снизить учетную ставку. С 27 октября 2023 года будет действовать ставка на уровне 16%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы НБУ Андрея Пышного.
"Национальный банк установил учетную ставку на уровне 16% и одновременно оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками", - отметил он.
По его словам, учетная ставка на уровне 16% устанавливается с 27 октября 2023 года, уравняв ее со ставкой по депозитными сертификатами овернайт. В такой способ Нацбанк модернизует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы".
При таком дизайне учетная ставка будет определять ставку по депозитным сертификатам овернайт (16%), а ставки по другим операциям НБУ с банками будут выстраиваться вверх от учетной:
"Следовательно, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными", - добавил Пышный.
Фото: инфографика решения НБУ (t.me/nbu_ua)
Это усилит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности. Такие изменения позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке. Как результат, увеличится возможность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения.
Удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов. Простыми словами - с возможностью населения защитить свои сбережения от инфляции. Которая по прогнозу НБУ на следующий год ускорится до 9,8%.
Это важно для уменьшения давления на валютном рынке и на цены, а значит, для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте. Кроме того, это необходимо для успешной адаптации участников рынка к управляемой гибкости курса.
При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму, НБУ может уже на ближайшем заседании рассмотреть возможность дополнительного снижения учетной ставки.
В то же время ожидаемая траектория инфляции и планы по дальнейшим шагам валютной либерализации ограничивают пространство для смягчения процентной политики в 2024 году. Возврат к циклу снижения учетной ставки в 2024-м станет возможным только при существенном снижении рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики.
Учетная ставка - это один из монетарных инструментов, с помощью которого Нацбанк устанавливает ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка.
Другими словами, это показатель, определяющий процент, под который НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам. В свою очередь от него зависит то, под какой процент банки будут предоставлять кредиты населению и бизнесу, а также размещать депозиты.
Соответственно, под процент ниже учетной ставки банкам не выгодно предоставлять кредиты.
Учетная ставка также по своей сути является прямым показателем инфляции и реального состояния экономики. Она дает понимание, сколько действительно стоят деньги и какова их ценность прямо сейчас.
Если прогноз экономического развития оптимистичен, показатели говорят о росте и нет причин ожидать инфляцию, НБУ снижает учетную ставку. Таким образом, стимулируется дальнейший рост экономики в целом. Снижение учетной ставки понижает процент, под который финучреждения получают деньги, а это снижает процент кредитов для бизнеса и физических лиц.
Формула простая. Чем меньше учетная ставка, тем дешевле кредиты.
Повышение учетной ставки происходит, когда страна испытывает потрясения, экономика регрессирует и есть предпосылки для инфляции. Например, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину Нацбанк в июне 2022 года повысил ее с 10% сразу до 25% годовых.
Если бы регулятор не решился на данный шаг, это привело бы к исчерпанию резервов и валютному кризису. Соответственно выросли проценты по кредитам и депозитам. Такие действия дали возможность усмирить инфляцию и увеличить стоимость гривны. Кроме того, повышение учетной ставки позволяет удержать депозиты на банковских счетах.
С другой стороны, это ограничивает кредитование и не способствует развитию экономики. Поэтому как только намечается позитивная динамика и снижение рисков инфляции, учетная ставка понижается.
В июле она снизилась до 22%, а с 15 сентября 2023 года действовала учетная ставка на уровне 20% годовых.
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