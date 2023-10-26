НБУ резко снизил учетную ставку до 16%

"Национальный банк установил учетную ставку на уровне 16% и одновременно оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками", - отметил он.

По его словам, учетная ставка на уровне 16% устанавливается с 27 октября 2023 года, уравняв ее со ставкой по депозитными сертификатами овернайт. В такой способ Нацбанк модернизует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы".

При таком дизайне учетная ставка будет определять ставку по депозитным сертификатам овернайт (16%), а ставки по другим операциям НБУ с банками будут выстраиваться вверх от учетной:

по трехмесячным депозитным сертификатам - "учетная ставка + 4 процентных пункта" (20%)

по кредитам рефинансирования - "учетная ставка + 6 процентных пункта" (22%)

"Следовательно, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными", - добавил Пышный.

Фото: инфографика решения НБУ (t.me/nbu_ua)

Зачем нужна модернизация операционного дизайна?

Это усилит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности. Такие изменения позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке. Как результат, увеличится возможность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения.

Удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов. Простыми словами - с возможностью населения защитить свои сбережения от инфляции. Которая по прогнозу НБУ на следующий год ускорится до 9,8%.

Это важно для уменьшения давления на валютном рынке и на цены, а значит, для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте. Кроме того, это необходимо для успешной адаптации участников рынка к управляемой гибкости курса.

При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму, НБУ может уже на ближайшем заседании рассмотреть возможность дополнительного снижения учетной ставки.

В то же время ожидаемая траектория инфляции и планы по дальнейшим шагам валютной либерализации ограничивают пространство для смягчения процентной политики в 2024 году. Возврат к циклу снижения учетной ставки в 2024-м станет возможным только при существенном снижении рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка - это один из монетарных инструментов, с помощью которого Нацбанк устанавливает ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка.

Другими словами, это показатель, определяющий процент, под который НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам. В свою очередь от него зависит то, под какой процент банки будут предоставлять кредиты населению и бизнесу, а также размещать депозиты.

Соответственно, под процент ниже учетной ставки банкам не выгодно предоставлять кредиты.

Что означает снижение или повышение учетной ставки

Учетная ставка также по своей сути является прямым показателем инфляции и реального состояния экономики. Она дает понимание, сколько действительно стоят деньги и какова их ценность прямо сейчас.

Если прогноз экономического развития оптимистичен, показатели говорят о росте и нет причин ожидать инфляцию, НБУ снижает учетную ставку. Таким образом, стимулируется дальнейший рост экономики в целом. Снижение учетной ставки понижает процент, под который финучреждения получают деньги, а это снижает процент кредитов для бизнеса и физических лиц.

Формула простая. Чем меньше учетная ставка, тем дешевле кредиты.

Повышение учетной ставки происходит, когда страна испытывает потрясения, экономика регрессирует и есть предпосылки для инфляции. Например, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину Нацбанк в июне 2022 года повысил ее с 10% сразу до 25% годовых.

Если бы регулятор не решился на данный шаг, это привело бы к исчерпанию резервов и валютному кризису. Соответственно выросли проценты по кредитам и депозитам. Такие действия дали возможность усмирить инфляцию и увеличить стоимость гривны. Кроме того, повышение учетной ставки позволяет удержать депозиты на банковских счетах.

С другой стороны, это ограничивает кредитование и не способствует развитию экономики. Поэтому как только намечается позитивная динамика и снижение рисков инфляции, учетная ставка понижается.

В июле она снизилась до 22%, а с 15 сентября 2023 года действовала учетная ставка на уровне 20% годовых.