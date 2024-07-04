НБУ резко снизил курс доллара после исторического максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 5 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,5458 гривен за 1 доллар (-0,2141 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 43,7814 гривен за 1 евро (-0,0681 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 18 копеек до 40,53-40,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 4 копеек до 40,90 гривен.
Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует рост курса доллара в следующем году на 10% до 45,0 грн/доллар. Однако, по прогнозу правительства, в последующие годы девальвация остановится.