НБУ резко снизил курс доллара после исторического максимума

Официальный курс на 5 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,5458 гривен за 1 доллар (-0,2141 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,7814 гривен за 1 евро (-0,0681 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 18 копеек до 40,53-40,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 4 копеек до 40,90 гривен.

Прогноз курса

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует рост курса доллара в следующем году на 10% до 45,0 грн/доллар. Однако, по прогнозу правительства, в последующие годы девальвация остановится.