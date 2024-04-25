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НБУ резко повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,6702 гривен за 1 доллар (+0,1986 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,5205 гривен за 1 евро (+0,3372 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 39,63-39,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,90 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что со второй половины марта активизировались расходы правительства после получения международной помощи на 9 млрд долларов. Это обусловило увеличение расходов и обусловило девальвационные процессы.

В то же время ситуация на валютном рынке "остается контролируемой".

Как сказал Гелетий, "НБУ является активным участником, мы готовы сглаживать чрезмерные колебания, которые мы демонстрируем. У нас есть достаточный запас золотовалютных резервов",

Замглавы НБУ также заявил, что НБУ мониторит, контролирует ситуацию, "поэтому нет никаких оснований для любого беспокойства".

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