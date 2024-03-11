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НБУ резко повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 24 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,3825 гривен за 1 доллар (+0,2415 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,9559 гривен за 1 евро (+0,2602 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 25 копеек до 38,39-38,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,55 грн/доллар.

Прогноз курса

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего до 43,89 грн/доллар.

Согласно базовому сценарию агентство, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед лицом серьезных военных угроз.

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