RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ резко повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,7811 гривен за 1 доллар (+0,1986 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,0567 гривен за 1 евро (+0,1406 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 22 копейки до 37,77-37,81 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,40 грн/доллар.

Международные резервы

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по объему международных резервов на конец 2024 года с 44,7 до 40,4 млрд долларов.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, уровень резервов на прогнозном горизонте остается достаточно высоким и комфортным и таким, который позволяет обеспечивать курсовую устойчивость.

НБУ использует резервы для интервенций на валютном рынке для компенсации структурного дефицита, который возник после начала войны, а также с целью избежать чрезмерных колебаний курса.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ