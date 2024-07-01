НБУ резко повысил курс доллара

Официальный курс на 2 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,6413 гривен за 1 доллар (+0,1871 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,6853 гривен за 1 евро (+0,4195 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 19 копеек до 40,67-40,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 40,85 гривен.

Прогноз курса

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 года заложил девальвацию гривны на следующий год примерно на 10%.

Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 на декабрь).

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.