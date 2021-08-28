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НБУ різко підвищив офіційний курс долара на 28 серпня

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Україна, Субота 28 серпня 2021 07:45
НБУ різко підвищив офіційний курс долара на 28 серпня Фото: курс долара виріс на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на рівні 26,92 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,929 гривень за 1 долар (+0,1546 грн). При цьому курс долара на 27 серпня становить 26,7744 гривень за 1 долар.НБУ різко підвищив офіційний курс долара на 28 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ різко підвищив офіційний курс долара на 28 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 8 копійок до 31,63 гривень за євро.

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