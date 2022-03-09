НБУ рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон, а внести на рахунки в Україні

Зробити це можна:

у відділенні банку, маючи з собою паспорт;

через платіжні пристрої з функцією приймання готівкових коштів - термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки.

Українці за кордоном можуть безготівково оплачувати товари і послуги за допомогою платіжних карт, емітованих українськими банками, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, встановленим українським банком-емітентом (а не курсом готівкового обміну).

Під час війни значна частина українців була змушена покинути свої будинки і рятуватися в сусідніх країнах. Громадяни, які залишили країну, маючи з собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або змушені здійснювати такий обмін майже за безцінь.

"Національний банк розуміє цю проблему вже працює над її вирішенням з центральними банками сусідніх країн, але це займе час, так що якщо ви ще не перетнули кордон, рекомендуємо поповнити свій банківський рахунок в Україні і безпечно використовувати за кордоном свою платіжну карту, тоді курс конвертації буде набагато краще, ніж курс "чорного ринку", - йдеться в повідомленні.

Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема лімітів за сумами здійснення операцій з використанням платіжних карток за кордоном.