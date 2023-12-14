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НБУ рекомендует банкам создать резервные каналы связи после кибератаки на "Киевстар"

Фото: НБУ советует банкам создать резервные каналы связи (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины должны создать резервные каналы для POS-терминалов. Кибератака на "Киевстар" и сбой у мобильного оператора привели к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов", - отметил он.

Влияние атаки на банковские сервисы

Во время совещания с представителями системно важных банков говорилось о влиянии кибератаки на "Киевстар" на работу НБУ и банковской инфраструктуры.

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в большинстве своем используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

По данным НБУ, проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".

Пока банки активно решают эту ситуацию - перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi, сообщили в пресс-службе.

Замглавы НБУ также обратил их внимание банкиров на меры безопасности по противодействию возможным кибератакам.

"Мы на протяжении 2022-2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере", - сказал Шабан.

В пресс-службе также сообщили, что Национальный банк Украины работает в штатном режиме, в том числе все информационные и платежные системы НБУ.

Атака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Официально сеть атаковали хакеры. Из-за сбоя по всей стране отсутствовала мобильная связь и интернет от "Киевстара" у 24 млн клиентов. Не работал сайт оператора и мобильное приложение.

Мобильную связь начали восстанавливать только вечером 13 декабря. Предварительно интернет должен появиться в течение 14 декабря.

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