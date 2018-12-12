НБУ дозволив трьом банкам приймати значно пошкоджені банкноти

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Статус уповноважених мають три банки - Ощадбанк, "ПриватБанк" та "Райффайзен Банк Аваль"

Національний банк своєю постановою встановив Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з рішенням, з початку 2019 року українці зможуть здавати значно пошкоджені банкноти гривні до уповноважених банків. Йдеться про значно пошкоджені банкноти, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожеж, повеней, забруднення хімікатами тощо.

Уповноважені банки не обстежуватимуть такі банкноти. Вони пакуватимуть їх з максимальним збереженням цілісності та передаватимуть до НБУ як сумнівні для проведення досліджень разом із заявою та відповідною довідкою про вилучення/прийняття банкнот для дослідження, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що раніше значно зношені банкноти для проведення досліджень приймали безпосередньо регіональні підрозділи НБУ. На сьогодні підрозділи НБУ збереглися у таких регіонах - Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській областях та м. Києві.

Статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку, мають три банки - Ощадбанк, "ПриватБанк" та "Райффайзен Банк Аваль".

Також у постанові № 134, яка набирає чинності з 2 січня 2019 року, уточнені окремі ознаки зношення та пошкодження банкнот та монет.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) наприкінці 2018 року - на початку 2019 року. Згідно з рішенням, банки не працюватимуть з 30 грудня до 2 січня.