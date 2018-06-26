НБУ дозволив органам місцевого самоврядування розміщувати облігації на біржах

Відповідні зміни внесені в нормативні акти Нацбанку

Національний банк України (НБУ) надає можливість місцевим органам влади розміщувати облігації місцевих позик на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, досі положення про здійснення депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків по операціях з цінними паперами Національним банком України, що регламентує обслуговування депозитарієм Національного банку операцій по розміщенню облігацій місцевих позик, передбачала можливість обслуговування розміщення таких позик тільки поза фондовою биржт

Отже, для розширення можливостей щодо залучення місцевими органами влади позикових ресурсів Національний банк вніс зміни в зазначений документ і дозволив обслуговування депозитарієм Національного банку таких операцій.

По-перше, визначено порядок дій депозитарію Національного банку, фондової біржі, емітента та депозитарних установ при розміщенні облігацій місцевих позик на фондовій біржі.

По-друге, врегульовано порядок взаємодії депозитарію Національного банку та фондової біржі при обслуговуванні розміщення облігацій місцевих позик.

В-третіх, внесені зміни в план балансових рахунків та перелік депозитарних проводок, завдяки чому розміщення облігацій місцевих позик на фондовій біржі зможе відображатися у системі депозитарного обліку.

Зазначені зміни затверджені постановою правління №70 від 25 червня 2018 "Про затвердження змін до положення про проведення депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків по операціях з цінними паперами Національним банком України". Вони набувають чинності з 26 червня 2018 року.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку розмістив перші облігації для фінансування проектів банку в сфері охорони здоров'я.