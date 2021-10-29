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НБУ розрахував втрати економіки від жорсткого локдауну по всій території України

Автор: Олександр Білоус

Базовий сценарій макропрогнозу Національного банку України передбачає карантин "червоних зон" окремо за регіонами. Утім можливим є і несприятливіший сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2021 року).

"Ймовірне посилення карантинних заходів у зв’язку з поширенням нових варіантів коронавірусу і тривалішим строком пандемії є одним з основних ризиків прогнозу", - йдеться в документі.

За оцінками НБУ, упровадження на один місяць жорсткого локдауну по всій території країни задля приборкання сплеску захворюваності призведе до додаткових 0,3 в.п. втрат ВВП цього року.

"У разі жорсткого локдауну також зросте потреба в додаткових бюджетних витратах. Водночас негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки України після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

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