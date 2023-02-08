RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ проведет оценку устойчивости украинских банков, чтобы выяснить истинное состояние сектора

Фото: НБУ выяснит истинное состояние банков Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет по финансовой стабильности согласовали проведение Национальным банком в 2023 году оценки устойчивости банков, которая позволит выяснить истинное состояние сектора после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Благодаря оценке устойчивости, в частности ее третьему этапу, прогнозированию показателей деятельности банков по базовому сценарию, можно будет оценить жизнеспособность бизнес-моделей финучреждений и определить реальную потребность в капитале крупнейших банков", - говорится в сообщении.

По результатам оценки устойчивости будет корректироваться режим регуляторного смягчения и приниматься решение о дальнейшем внедрении требований к банкам в соответствии с регуляциями ЕС, отметили в НБУ.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

Участие в заседании 3 февраля приняли члены Совета по финансовой стабильности: глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, другие руководители учреждений - членов РФС.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в конце декабря 2022 года заявила, что Национальный банк Украины ухудшил оценку потерь кредитного портфеля банков из-за войны с 20% до 30%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки