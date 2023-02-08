НБУ проведет оценку устойчивости украинских банков, чтобы выяснить истинное состояние сектора

"Благодаря оценке устойчивости, в частности ее третьему этапу, прогнозированию показателей деятельности банков по базовому сценарию, можно будет оценить жизнеспособность бизнес-моделей финучреждений и определить реальную потребность в капитале крупнейших банков", - говорится в сообщении.

По результатам оценки устойчивости будет корректироваться режим регуляторного смягчения и приниматься решение о дальнейшем внедрении требований к банкам в соответствии с регуляциями ЕС, отметили в НБУ.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

Участие в заседании 3 февраля приняли члены Совета по финансовой стабильности: глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, другие руководители учреждений - членов РФС.