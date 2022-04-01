НБУ просить країни Заходу заборонити розрахунки в рублях

Голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до центробанків Японії, Великобританії, США, ЄС та Європейської комісії. Він просить запровадити повну заборону для фінансових організацій цих країн та їх контрагентів на розрахунки в російських та білоруських рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

У зверненні йдеться, зокрема, і про заборону на відкриття рахунків у російській валюті та здійсненні обмінних операцій рубля на інші валюти.

Як зазначив Шевченко, Російська федерація продовжує шукати шляхи мінімізації економічних наслідків від санкцій, зокрема стосовно замороження російських активів у доларах та євро. Агресор робить усе можливе, аби перевести торгівлю енергетичними та іншими природними ресурсами на розрахунки в рублях, створюючи у такий спосіб додатковий попит і підстави для зміцнення національної валюти, йдеться у зверненні.

"Заборона на розрахунки в російських рублях дасть змогу зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй національній валюті. Цей крок допоможе зберегти статус-кво в торгових розрахунках з Росією", - наголосив Шевченко.