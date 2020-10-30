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НБУ прогнозує помірне зростання цін та газ та нафту

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 11:30
НБУ прогнозує помірне зростання цін та газ та нафту
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ в Україні вже повернулися на рівень минулого року, водночас подальше зростання буде незначним

Зростання цін на енергоносії упродовж двох наступних років буде помірним. У 2021 ціни на газ в Європі коливатимуться близько 150 доларів за тисячу кубометрів, ціни на нафту Brent - від 45 до 50 доларів за барель.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

Як зазначається в огляді, ціни на енергоносії, зокрема нафту та природний газ, на тлі дії угоди ОПЕК+ та відновлення економічної діяльності поволі зростали. Однак значні накопичені запаси та невизначеність щодо стійкості відновлення глобальної економіки стримували їх.

"Пожвавлення економічної активності підтримає зростання цін на енергоносії на прогнозному горизонті, яке, втім, залишатиметься помірним через нарощування сланцевого виробництва", - йдеться в документі.

НБУ прогнозує помірне зростання цін та газ та нафту

За даними НБУ через відновлення зростання світових цін на енергоносії та закінчення дії спеціальних зобов’язань вартість природного газу для населення України вже наприкінці вересня досягла рівня попереднього року.

"Подорожчання нафти на світових ринках разом із послабленням гривні та значним попитом на паливо через високу інтенсивність користування автомобілями в умовах пандемії коронавірусу призвели до сповільнення падіння цін на паливо", - йдеться в документі.

НБУ прогнозує помірне зростання цін та газ та нафту

Нагадаємо, в жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 39% до 5,718 млрд доларів через зниження цін на паливо.

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