RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ прекратил экстренное рефинансирование из-за избытка денег в банках

Фото: НБУ прекратил необеспеченное рефинансирование банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 5 ноября прекращает проведение операций по бланковому рефинансированию банков. В то же время банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, сегодня банковская система имеет рекордный уровень ликвидности и остается устойчивой, несмотря на полномасштабную войну, продолжающуюся более 8 месяцев.

По сравнению с началом марта, когда общий объем полученных банками кредитов рефинансирования в отдельные дни превышал 160 млрд гривен, задолженность платежеспособных банков по таким кредитам сократилась почти втрое и на 4 ноября 2022 года составила 54,4 млрд гривен.

"Учитывая это, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование, позволившее в начале войны удержать стабильность финансовой системы, на сегодняшний день потеряло свою актуальность", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению НБУ, бланковое (т.е. без обеспечения) рефинансирование позволяет банкам получить средства в объеме, равном 30% остатков средств физических лиц по состоянию на 23 февраля 2022 года. НБУ начал выдавать банкам бланковые кредиты овернайт с 25 февраля.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 5 ноября уточнил некоторые инструменты валютного регулирования. НБУ учитывал в частности запросы граждан, бизнеса, волонтеров и государственных органов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки