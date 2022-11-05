ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ прекратил экстренное рефинансирование из-за избытка денег в банках

Новина українською →
Украина, Суббота 05 ноября 2022 12:43
НБУ прекратил экстренное рефинансирование из-за избытка денег в банках Фото: НБУ прекратил необеспеченное рефинансирование банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 5 ноября прекращает проведение операций по бланковому рефинансированию банков. В то же время банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, сегодня банковская система имеет рекордный уровень ликвидности и остается устойчивой, несмотря на полномасштабную войну, продолжающуюся более 8 месяцев.

По сравнению с началом марта, когда общий объем полученных банками кредитов рефинансирования в отдельные дни превышал 160 млрд гривен, задолженность платежеспособных банков по таким кредитам сократилась почти втрое и на 4 ноября 2022 года составила 54,4 млрд гривен.

"Учитывая это, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование, позволившее в начале войны удержать стабильность финансовой системы, на сегодняшний день потеряло свою актуальность", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению НБУ, бланковое (т.е. без обеспечения) рефинансирование позволяет банкам получить средства в объеме, равном 30% остатков средств физических лиц по состоянию на 23 февраля 2022 года. НБУ начал выдавать банкам бланковые кредиты овернайт с 25 февраля.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 5 ноября уточнил некоторые инструменты валютного регулирования. НБУ учитывал в частности запросы граждан, бизнеса, волонтеров и государственных органов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины