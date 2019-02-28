НБУ запропонував втричі зменшити граничну суму розрахунків готівкою

Фото: каса банку (РБК-Україна)

Пропозиція стосується розрахунків юридичних осіб з фізичними особами

Національний банк України виставив на громадське обговорення проект змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документу.

Як зазначається на сайті НБУ, пропонується знизити граничну суму розрахунків готівкою суб’єктів господарювання з фізичними особами з 50 тис. грн до 15 тис. грн. Таким чином новий ліміт становитиме 10% від суми, установленої для фінансових операцій з готівкою, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

"Водночас гранична сума розрахунків готівкою фізичних осіб з суб’єктами господарювання у розмірі до 50 тис. грн уключно залишиться без змін", - наголошується в документі.

Як зазначили в НБУ, метою розробки цього документу є

звуження сфери використання готівки;

сприяння зменшенню тінізації економіки;

подальший розвиток безготівкового сегменту;

забезпечення стабільності надходження готівки до банківської системи.

Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рівень тіньової економіки України у січні-вересні 2018 року склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в обігу перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн. За даними НБУ, в обігу знаходилося 2,95 млрд штук банкнот на суму 397,8 млрд грн та 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.