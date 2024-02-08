НБУ работает над ограничением сумм карточных переводов: кого это может затронуть

Как отметила Рожкова, ограничение для физических лиц на распоряжение средствами "это очень сенсативная тема". Поэтому НБУ не будет что-либо анонсировать до тех пор, пока не определится окончательно.

Она признала актуальность теневых платежей, поскольку "значительная часть бизнеса продолжает использовать самые различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и т.д.".

В качестве примера №1 она привела игорный бизнес и напомнила, что несколько банков были лишены лицензий за создание схем и механизмов.

Рожкова сказала, что решение будет принято в таком виде, который не ограничит "нормальный бизнес, нормальных людей", но уменьшит возможности для манипуляций и обхода закона.

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что заседании комитета рассмотрели доклад НБУ относительно теневых финансовых операций.

Он сказал, что в ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов сделок (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

По его данным, для исправления ситуации НБУ предлагает: