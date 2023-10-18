НБУ объяснил, почему в Украине не появляются новые банки

В Украине нет спроса на создание новых банков. В последние пять лет Национальный банк Украины (НБУ) не получил ни одного пакета документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника агентству " Интерфакс-Украина ".

"Количество обращений от небанковских игроков тоже на низком уровне, в то же время спрос выше по сравнению с 2022 годом", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Олейник уточнил, что с начала этого года Нацбанк получил более двух десятков обращений - большинство от финкомпаний и лизингодателей, есть также страховые компании, тогда как в прошлом году было всего шесть заявлений.

"Из них половина отклонена, остальные еще на рассмотрении", - добавил он.

Банкротство банков

Напомним, в Украине осталось 63 платежеспособных банка. С начала 2023 года обанкротились четыре банка: "Айбокс Банк", "Форвард", "Конкорд" и Укрстройинвестбанк.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что Национальный банк Украины пока видит проблемы у нескольких мелких банков, не влияющих на систему.