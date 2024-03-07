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В НБУ пояснили сокращение международных резервов Украины

Фото: НБУ назвал причину сокращения международных резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд и на начало марта упали до 37,05 млрд долларов. Причиной стало сокращение международной помощи на фоне высокого спроса на валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (март 2024 года).

Как отмечается в обзоре, в январе было получено всего 0,4 млрд долларов официального финансирования. Как следствие, сформировался отток капитала по государственному сектору. Вместе с сохранением значительного спроса на валюту со стороны населения это сгенерировало отток капитала по финансовому счету в целом. В результате валовые резервы снизились на 4,9% до 38,5 млрд долларов по состоянию на конец января.

"В феврале, несмотря на получение 0,8 млрд долларов международного финансирования и меньшие объемы интервенций, резервы продолжили снижаться и составили 37,1 млрд долларов по состоянию на конец месяца. Однако этот уровень продолжает превышать показатели прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в феврале Украина получила:

  • 514,4 млн долларов – грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
  • 295,0 млн долларов – грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк.

НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд. долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.

В итоге резервы в феврале снизились на 3,8% до 37,05 млрд долларов.

Напомним, международные резервы Украины, которыми управляет НБУ, за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

В январе Национальный банк Украины обновил прогноз по объему международных резервов. Ожидания к концу 2024 года ухудшены с 44,7 до 40,4 млрд долларов.

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