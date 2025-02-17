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В НБУ пояснили сокращение средств на счетах клиентов банков более чем на 50 млрд гривен

Украина, Понедельник 17 февраля 2025 09:22
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В НБУ пояснили сокращение средств на счетах клиентов банков более чем на 50 млрд гривен Фото: Средства на счетах клиентов банков сократились в январе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем средств на счетах предприятий в банках Украины в январе 2025 года сократился на 53 млрд гривен до 2,725 трлн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В то же время, как отметили в пресс-службе НБУ, объем гривневых средств на счетах физических лиц в течение января согласно вырос на 0,1%, хотя в январе прошлого года наблюдалось сокращение этого показателя.

В НБУ пояснили сокращение средств на счетах клиентов банков более чем на 50 млрд гривен"Ситуативные оттоки средств со счетов бизнеса в январе, обусловленные сезонными факторами, в частности уплатой годовых налогов и сборов, не имеют влияния на состояние ликвидности банковской системы", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего. Эта тенденция наблюдалась и в довоенные времена.

Прошлогодние сезонные оттоки средств не повлияли на состояние ликвидности банковской системы. В итоге объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за 2024 год вырос на 12%, бизнеса - на 19%.

"По нашим прогнозам и ожиданиям банков из свежего опроса, объем вложений клиентов будет расти и в 2025 году. Такие ожидания фиксировались в течение всего 2024 года", - пояснили в пресс-службе.

По данным НБУ, объем гривневых средств клиентов в банках по состоянию на начало февраля составляет 1,8 трлн гривен, с начала полномасштабного вторжения он удвоился.

Напомним, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в январе 2025 года составляли 10,5% годовых, что на 0,3 п.п. ниже, чем месяц назад. Депозитный портфель банков для населения вырос за январь на 0,2% до 1,215 трлн гривен.

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