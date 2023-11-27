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В НБУ пояснили появление новых банкнот гривны: только для замены старых

Фото: НБУ печатает гривны только для замены старых банкнот (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Появление новых банкнот гривны, которые люди получат, снимая наличные деньги, не имеет отношения к "печати денег" для поддержки бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное Владимиром Лепушинским, директором Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

По его словам, это исключительно результат обычного процесса замены изношенных банкнот новыми. Следовательно, негативного влияния на инфляцию или валютный рынок от этого нет.

"Эмиссионное финансирование бюджетного дефицита в 2022 году было вынужденным и временным шагом. Благодаря своевременному поступлению международной помощи и решительности НБУ и правительства по прекращению этой практики НБУ с начала 2023 года не осуществляет прямого финансирования госбюджета", - отметил Лепушинский.

Наличные деньги во время войны

Напомним, украинцы держат значительную часть своих сбережений в наличной гривне самых высоких номиналов в 500 и 1000 гривен, которых становится все больше.

В настоящее время основная банкнота в обращении - 500 гривен (28% от общего количества банкнот в обращении). Раньше основной была банкнота в 200 гривен.

Как объяснили в НБУ, на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились обналичить свои сбережения, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 гривен и стала более востребованной.

По данным НБУ, объем наличных вне банков с начала 2023 года вырос всего на 1,4% до 675 млрд гривен.

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