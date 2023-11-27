В НБУ пояснили появление новых банкнот гривны: только для замены старых

По его словам, это исключительно результат обычного процесса замены изношенных банкнот новыми. Следовательно, негативного влияния на инфляцию или валютный рынок от этого нет.

"Эмиссионное финансирование бюджетного дефицита в 2022 году было вынужденным и временным шагом. Благодаря своевременному поступлению международной помощи и решительности НБУ и правительства по прекращению этой практики НБУ с начала 2023 года не осуществляет прямого финансирования госбюджета", - отметил Лепушинский.

Наличные деньги во время войны

Напомним, украинцы держат значительную часть своих сбережений в наличной гривне самых высоких номиналов в 500 и 1000 гривен, которых становится все больше.

В настоящее время основная банкнота в обращении - 500 гривен (28% от общего количества банкнот в обращении). Раньше основной была банкнота в 200 гривен.

Как объяснили в НБУ, на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились обналичить свои сбережения, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 гривен и стала более востребованной.

По данным НБУ, объем наличных вне банков с начала 2023 года вырос всего на 1,4% до 675 млрд гривен.