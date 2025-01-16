В НБУ пояснили, кого коснутся лимиты на банковские переводы

"Если говорить об этих ограничениях, по нашим расчетам и по подтверждениям банков, ограничения которые установлены, они коснутся менее чем 1% граждан", - сказала она.

По ее словам, банк не будет ограничивать в осуществлении операции в случае наличия подтвержденных доходов.

"То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что ваши все поступления - это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 тысяч гривен или даже 400 тысяч гривен за определенный период времени, они не будут иметь к вам никаких вопросов и не будут вас никаким образом ограничивать" - пояснила Рожкова.

По ее словам, цель этих ограничений была продолжить борьбу с теневым рынком.

Как отметила первый заместитель главы НБУ, банки не являются авангардом в этом, и это не их ключевая ну функция. "Но из-за того что они своими операциями пронизывают абсолютно все экономические зоны, направления, отрасли, конечно, они могут способствовать этой борьбе", - добавила она.

Рожкова напомнила, что даже до этих ограничений существовало правило в законе о финансовом мониторинге о том, "что все что выше 400 тысяч гривен, ты должен подтвердить, откуда ты его взял, принес эти деньги в банк положить себе на счет, или пополняешь каким-то другим образом, ты должен банку сказать, где ты это взял".

Лимиты на переводы

Напомним, с 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит будет действовать до 1 апреля 2025 года.

В декабре крупнейшие банки подписали меморандум по снижению лимитов на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.

Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

Если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

- по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

- по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска: