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НБУ підвищив офіційний курс євро: курс рухається до 30 гривень

Новини » Економіка     27.05.2020 - 18:28
НБУ підвищив офіційний курс євро: курс рухається до 30 гривень
Фото: єдина європейська валюта (прес-служба НБУ)

Єдина європейська валюта подорожчала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,71 гривень за євро. Це на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 травня встановлено на такому рівні: 29,7151 гривень за євро (+0,2067 грн). При цьому курс євро на 27 травня становить 29,5084 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро: курс рухається до 30 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 27 травня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 24 копійки до 29,65 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,18 (28,98 - 26 травня), продажу - 29,65 (29,41 - 26 травня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 29,63 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,60 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,0002 гривень за 1 долар (+0,0973 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 26,9029 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
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