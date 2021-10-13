ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 жовтня

Новость на русском →
Україна, Середа 13 жовтня 2021 17:53
НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 жовтня Фото: курс євро виріс на 2 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,42 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 жовтня встановлено на такому рівні: 30,446 гривень за євро (+0,0195 грн). При цьому курс євро на 13 жовтня становить 30,4265 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 жовтня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знову виріс після зниження напередодні.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 18 жовтня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 9 копійок до 30,52 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,49 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України