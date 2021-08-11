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НБУ підвищив офіційний курс євро

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Україна, Середа 11 серпня 2021 17:51
НБУ підвищив офіційний курс євро Фото: курс євро виріс на 5 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,41 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 серпня встановлено на такому рівні: 31,4105 гривень за євро (+0,0488 грн). При цьому курс євро на 11 серпня становить 31,3617 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс виріс після падіння до річного мінімуму.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 31,44 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,42 гривень за євро.

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