НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: курс євро виріс на 5 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,41 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 12 серпня встановлено на такому рівні: 31,4105 гривень за євро (+0,0488 грн). При цьому курс євро на 11 серпня становить 31,3617 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс виріс після падіння до річного мінімуму.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 31,44 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,42 гривень за євро.