НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,55 гривень за євро. Це на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 серпня встановлено на такому рівні: 32,5562 гривень за євро (+0,0909 грн). При цьому курс євро на 11 серпня становить 32,4653 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 11 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 12 копійок до 32,57 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,09 (32,18 - 10 серпня), продажу - 32,57 (32,69 - 10 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 32,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,49 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,59 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 27,5982 гривень за 1 долар (-0,0025 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 27,6007 гривень за 1 долар.